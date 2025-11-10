Modifican rotonda; vecinos piden arreglar vialidades

Autoridades municipales informaron modificarán el crucero de La Antorcha sobre el libramiento Sur y calzada Mactumatzá; van a colar guarniciones de concreto trasladando el tráfico de vuelta en “U” hacia Terán y cercanías de la avenida Central, en Tuxtla Gutiérrez.

Se trata de una obra municipal que modifica la circulación en la zona, buscando, según narraron los constructores y agentes de vialidad, reducir el índice de accidentes, pues la rotonda que se encontraba en el lugar no ofrecía tiempos para el cruce entre vehículos.

Ignoran necesidades del peatón

Antes era una rotonda a modo circuito que permitía el libre tránsito hacia todos los sentidos, ahora se prohibieron las vueltas en “U” y los cortes de circulación, direccionando hacia Terán y el retorno entre 9a. Sur y avenida Central la carga vehicular.

Sin embargo, no hay ningún reductor de velocidad ni obra secundaria para proteger al peatón, tampoco se atendieron las voces de vecinos que explicaron una solución a bajo precio es hacer calles secundarias dentro de la colonia Mactumatzá, para poder salir por la colonia Diana Laura.