Módulos de atención suspenderán servicio

Los módulos de atención ciudadana suspenderán sus labores este 24 y 25 de diciembre, y el servicio se reanudará hasta el 26 del mismo mes, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

La autoridad electoral nacional, detalló el comunicado, informa a la población que los servicios se reanudarán de manera habitual el 26 de diciembre de este año.

A la par, el INE también detalló que los módulos suspenderán sus actividades tradicionales del 29 de diciembre de este año al 3 de enero de 2026, para iniciar de nueva cuenta con los servicios el 5 del primer mes.

Recomendación

A la población que hizo espacio para hacer algún trámite, la recomendación es que acudan a las instalaciones del INE y puedan aprovechar el servicio de los Módulos de Atención Ciudadana.

“En los más de 800 MAC del INE, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden obtener la Credencial para Votar, inscribirse en el Padrón Electoral y realizar trámites como actualizar el domicilio, reponer la mica en caso de robo o extravío, corregir errores en el nombre de la persona y renovación por pérdida de vigencia, entre otros”, remarcó el Instituto.

Para cualquiera de esos trámites, se pide a la población que lleven tres documentos en originales (sin tachaduras, ni enmendaduras), los cuales se vinculan con el acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de expedido.