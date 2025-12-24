Módulos de vacunación contra sarampión a tope

Decenas de personas continúan acudiendo al módulo de vacunación instalado en el Parque Recreativo Caña Hueca, para la aplicación de la dosis contra el sarampión. Este punto permanece activo hasta las 8:00 de la noche y también funcionará con normalidad el 24 de diciembre.

En este espacio se estarán aplicando un aproximado de 120 dosis diarias contra el sarampión, aunque debido al tema de refrigeración y para evitar que las dosis pierdan efectividad, se piden cada cierta hora más unidades.

Durante la temporada invernal, las autoridades también han recomendado que acudan a este y otros módulos a aplicarse las vacunas contra covid-19, neumococo e influenza.

Necesariamente se debe de acudir con la cartilla de vacunación para revisar el esquema aplicadas previamente a los pacientes. De no contar con esto, podrán ser asesorados por el personal de la Secretaría de Salud estatal o en su caso del IMSS Bienestar.

Los cinco módulos activos permanecerán funcionando el 24 de diciembre en los puntos de plaza Crystal, plaza Ámbar, plaza Las Américas, parque del Oriente y parque Caña Hueca.

Recomendación

Asimismo, las autoridades estatales han compartido los lineamientos técnicos para la aplicación de vacunas contra el sarampión de acuerdo a las edades.

Dosis cero a bebés de 6 a 11 meses de edad. Para las niñas y niños de 12 y 18 meses de edad, el esquema es de dos dosis.

Para quienes nacieron antes de 2022 y solo tienen una dosis aplicada, tendrán que aplicar la segunda como refuerzo.

Para los menores de 1 a 9 años que no tienen esquema completo de vacunación, lo que procede es iniciar o completar el esquema.

Para la población en general, a partir de los 10 a 39 años también deben iniciar o completar esquemas, de acuerdo a cada situación. Si se tiene la certeza de contar con las dos dosis aplicadas, no requiere vacunarse.

En cuanto a la población mayor de 39 años no está considerada como grupo de riesgo, debido a que el último brote de sarampión que hubo en México fue en los 80 y las personas que nacieron antes de esa fecha están vacunadas con las dos dosis o tuvieron la enfermedad.