Módulos solo atenderán canjes de placas

En los módulos de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado solo se realizarán trámites del Canje de placas vehiculares 2025, hasta nuevo aviso.

Lo anterior derivado de que se presentaron algunas quejas por parte de la ciudadanía sobre las largas filas en la oficinas de esa dependencia, para realizar tramites como la baja de placas. Por lo que desde ayer viernes 7 de febrero, el personal de los módulos de recaudación le informó a las personas que estaban formados en la fila que no se realizarán los tramites de altas y bajas vehiculares hasta nuevo aviso.

En ese sentido, cabe mencionar que la misma Secretaria de Finanzas ha señalado que aún no hay disponibles placas para motocicletas de uso privado ni de vehículos de servicio público (automóviles y motocicletas), y que “se informará a través de nuestros canales oficiales, la fecha en que comenzará el proceso para esos casos”.

“Estaba yo formado y pues nos pasaron repartiendo fichas, ahí me dijeron que no hay bajas, solo canje, yo vine a dar de baja mi camioneta porque la voy a vender y me dijeron que no hay bajas; ya me tocará hacer fila otro día, dicen que son solo trescientas fichas por día”, dijo don Arturo, uno de los contribuyentes que acudió al modulo de recaudación ubicado en la calle central entre 2ª y 3ª norte.