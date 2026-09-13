Molesta que escuelas no participen en desfile

Habitantes de la ciudad de Tonalá manifestaron su inconformidad debido a que algunas escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior han anunciado que no participarán en el desfile conmemorativo del próximo 16 de septiembre, Día de la Independencia de México.

Señalaron que esta situación genera preocupación, ya que consideran que poco a poco se podría estar perdiendo la tradición cívica y el sentimiento patriótico entre las nuevas generaciones.

Fecha importante

Los inconformes expresaron que todas las instituciones educativas deberían participar en esta celebración nacional, pues se trata de una fecha de gran importancia para los mexicanos. Indicaron que, aunque se trate de un desfile de carácter deportivo o cívico, las escuelas deberían hacer un esfuerzo para estar presentes.

De acuerdo con algunos representantes de instituciones educativas, ya se ha informado que determinados planteles no desfilarán el 16 de septiembre y que, en algunos casos, su participación se estaría realizando hasta el desfile del 20 de noviembre, con motivo de la Revolución Mexicana.

Cuestionan decisión

Jessica García Rodríguez cuestionó la decisión de algunas escuelas y señalaron que participar en el desfile no necesariamente representa un gasto elevado.

“Es una fecha muy importante para México y no se entiende por qué algunas escuelas han decidido no participar”, dijo.