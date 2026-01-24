Monitorean calidad del agua en domicilios

Ante las quejas de la población por la mala calidad del agua que se recibe en domicilios de San Cristóbal de Las Casas, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) inició un monitoreo casa por casa para detectar posibles problemas de turbiedad, color y mal olor en el suministro.

Personal del área de cloración y calidad del agua realiza inspecciones tras los reportes ciudadanos, comenzando en la calle Francisco I. Madero, donde usuarios alertaron sobre agua turbia y con olor desagradable. Estas visitas, señalaron, se extenderán a otros domicilios.

Primera revisión

El organismo de agua informó que durante la primera revisión no se detectó agua contaminada en la línea principal ni en los domicilios inspeccionados.

Sin embargo, como parte del protocolo de atención, se continuará con el monitoreo en días posteriores para descartar afectaciones en la red de distribución o posibles problemas en las tomas domiciliarias.

Finalmente, el personal del área de cloración y calidad del agua exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier anomalía relacionada con la calidad del recurso hídrico, con el fin de que el personal capacitado acuda a verificar y atender la situación de manera oportuna.