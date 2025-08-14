Monitorean calles y ríos ante fuertes lluvias

En atención a las intensas precipitaciones registradas derivadas por la temporada de ciclones tropicales, la Secretaría de Protección Civil Municipal realizó de manera inmediata recorridos y verificaciones en puntos estratégicos de la ciudad, abarcando desde la 12ª calle Norte y avenida Ferrocarril hasta la 7ª Oriente y 6ª Poniente.

Durante la inspección, el personal operativo verificó el estado del alcantarillado para prevenir posibles inundaciones que pudieran afectar viviendas de la zona. Posteriormente, en el tramo de la carretera Tapanatepec–Arriaga, a la altura del cárcamo, se detectó una alcantarilla obstruida por residuos orgánicos e inorgánicos, la cual fue desazolvada de inmediato para garantizar el flujo del agua pluvial; además se monitoreo el río Lagartero.

Por su parte, personal de Protección Civil Municipal reiteró su compromiso con la salvaguarda de la población, exhortando a la ciudadanía a mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales y a evitar riesgos durante esta temporada de lluvias intensas.