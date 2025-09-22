Monitorean ríos en San Cristóbal

Personal de Protección Civil (PC) realiza recorridos de supervisión en ríos, arroyos y zonas de riesgo en San Cristóbal de Las Casas, luego de las lluvias que se han presentado en esta región para garantizar la seguridad de la población.

La autoridad reportó que los afluentes mantienen niveles controlados: río Tlaxcala y de la colonia Santa Martha, un 30 por ciento de su capacidad; Emiliano Zapata 20 por ciento, Fogótico un 30 por ciento y la Almolonga, en el barrio de Santa Lucía, un 40 por ciento. Y el túnel de avenamiento al 60 por ciento.

Monitoreo

PC informó que mantiene vigilancia permanente de los niveles de agua y que cuenta con refugios temporales listos para su habilitación en caso necesario.

La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a conducir sus automóviles con precaución, evitar zonas de riesgo y reportar emergencias a los grupos de auxilio y seguridad.