Monitorearán al sol desde Chiapas

Más allá de una meta académica alcanzada, el examen de grado aprobado por el ahora maestro en Ciencias Físicas, José Iván Abadía Sarmiento, marca un hito tecnológico para el sureste, debido a su aporte al estudio del universo y monitoreo de los rayos del sol.

Su tesis titulada “Instalación de una Antena de Detección de Radio Tipo Callisto” en Chiapas, no es solo un documento de estudio, es una nueva ventana al universo creada en Chiapas.

Monitoreo

La Red Callisto (Compound Astronomical Low frequency Low cost Instrument for Spectroscopy and Transportable Observatory) es una red mundial de espectrómetros que monitorean las emisiones de radio del sol las 24 horas del día, explicó el autor.

El maestro José Iván Abadía Sarmiento detalló que al instalar una de estas antenas en Chiapas, se busca integrar a la entidad a una red científica global de monitoreo del clima espacial, un tema fundamental para entender fenómenos solares que pueden afectar las telecomunicaciones y redes eléctricas en la tierra.

Este acto, demuestra que en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM) tenemos la capacidad técnica de instalar y operar instrumentación astronómica de alto nivel con recursos optimizados, afirmó.

Un punto de referencia

Explicó que este acto convierte a nuestra entidad en un punto de referencia para la radioastronomía en el Sureste mexicano, abriendo camino para que futuras y futuros investigadores chiapanecos realicen ciencia de frontera sin salir de su estado.

Dijo que el logro fue posible gracias a la dirección de la doctora Karen Salomé Caballero Mora y la co-dirección del doctor Ernesto Aguilar Rodríguez, así como al rigor de un sínodo de expertos que avalaron la calidad de esta aportación científica.

De esta manera, la Unach, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado, continúa apoyando el estudio y entendimiento de la ciencia deje de ser solo teoría para convertirse en infraestructura que pone a Chiapas en el mapa de la investigación astronómica internacional.