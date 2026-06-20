Monitoreo y formación, ejes de Comaffas

La profesionalización de nuevos cuadros técnicos y el desarrollo de proyectos de monitoreo biológico a escala nacional son parte de los dos ejes centrales que el Comité de Interacción Gobierno-Sociedad para la Conservación de la Fauna Silvestre (Comaffas) se ha trazado para este 2026.

La organización busca transferir sus aprendizajes locales al ámbito federal y robustecer las políticas públicas de protección zoológica, al tiempo que forma a las siguientes generaciones de especialistas en manejo de vida silvestre.

Para alcanzar estas metas, el centro de rescate ubicado en Suchiapa ha intensificado su programa de cursos y talleres teórico-prácticos, dirigidos a estudiantes y profesionales interesados en sumarse a la labor de conservación.

La integración de jóvenes perfiles es considerada prioritaria, no solo para expandir la concientización en las comunidades, sino para garantizar el seguimiento adecuado de los planes a largo plazo que la institución impulsa.

Estudio de ejemplares

El monitoreo poblacional de cocodrilianos se extenderá a lo largo del país, estudiando las tres especies mexicanas y los ejemplares foráneos que han llegado al centro.

Este esfuerzo permitirá cruzar datos regionales y construir un panorama nacional que sirva de base para futuras estrategias de manejo y conservación.

Aunque el núcleo de la especialización de Comaffas son los reptiles, la organización ha ampliado su radio de acción y actualmente atiende de manera temporal a diversas aves y mamíferos que requieren asistencia médica y protección.

Este crecimiento operativo se sostiene, en gran medida, gracias a las visitas guiadas que se ofrecen los fines de semana al público general, con una cuota de recuperación que financia los programas alimenticios y de atención veterinaria.