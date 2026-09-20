Montan exposición de fotografía por festividad

En el marco de las próximas celebraciones de la Virgen de la Merced, la Fraternidad cultural sancristobalense y el Museo del Ámbar inauguraron la exposición fotográfica “Las fiestas mercedarias a través del tiempo”, que rescata las imágenes captadas por Cristóbal Trujillo desde 1930.

Durante el evento, el cronista independiente, Milton Tovilla, resaltó que el desfile previsto para el 22 de septiembre en honor a la Virgen de la Merced es el más grande de San Cristóbal de Las Casas, contando además con los conocidos Panzudos, que consideró “un patrimonio histórico del barrio de la Merced”.

Historia

En su intervención, Bibiano Luna Castro, participe del Museo del Ámbar, narró que cuando el exconvento de la Merced fue planteado como prisión de la ciudad, el barrio se inconformó y protestó en contra.

Una comitiva, encabezada por el propio Cristóbal Trujilla, llegó hasta las afuera de la presidencia municipal, donde el entonces alcalde atendió a cinco de los manifestantes.

Protesta

Ante el rechazo de los mercedarios, el edil explicó que la Virgen de la Merced también es conocida como la Patrona de los reclusos, por lo que era adecuado instaurar la prisión a un lado de su iglesia. Los habitantes, recuerda Bibiano, fueron convencidos por el argumento.

Sin embargo, dicho uso terminó afectado la arquitectura del propio exconvento, mencionó Bibiano Luna, quien hacia el final de su participación lamentó que recientemente la Iglesia de la Merced esté “entrando en franco deterioro”.

La exposición, que abordan episodios como la persecución religiosa en donde elementos de La Merced fueron resguardados por vecinos, estará disponible hasta el 30 de septiembre en el Museo del Ámbar.