"Monumento a la imprudencia" en carretera de cuota

Autoridades de los tres órdenes de gobierno colocación la tarde de este viernes un vehículo siniestrado en el kilómetro 46 de la carretera Chiapa de Corzo–San Cristóbal de Las Casas, "monumento a la imprudencia" debido al alto número de accidentes que se han registrado en esta vía.

Los representantes de los tres órdenes de gobierno realizaron el acompañamiento a personal de Protección Civil (PC) para la colocación del vehículo siniestrado con la leyenda: "La prisa no salva vidas. La precaución sí".

Óscar Domínguez Gutiérrez, secretario ejecutivo del Consejo y secretario técnico de la Comisión, informó que, como parte de la atención a las demandas de diversos sectores de la población, la autoridad municipal que preside Fabiola Ricci, propuso en la Mesa Regional de Paz la implementación de estrategias de prevención, ante el incremento de accidentes en la carretera de cuota.

Estrategia preventiva

Mencionó que la colocación de este vehículo siniestrado forma parte de una estrategia preventiva orientada a concientizar a las y los automovilistas sobre los riesgos de la imprudencia al conducir.

Las autoridades indicaron que este "monumento a la imprudencia" se suma a las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reducir accidentes, fomentar una conducción responsable y salvaguardar la integridad de quienes transitan por esta vía.