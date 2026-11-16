Morales recorre Terán para escuchar a la gente

Durante un recorrido por Terán, Carlos Morales Vázquez escuchó las quejas de vecinos por la falta de agua potable, las deficiencias en la recolección de basura y el alumbrado público.

El exalcalde recordó que durante su administración se atendieron estas problemáticas mediante acciones para mejorar los servicios municipales, por lo que consideró preocupante que hoy vuelvan a ser motivo de inconformidad ciudadana.

Propuesta

Morales Vázquez, quien participa en el proceso para definir la Coordinación Municipal de Morena, destacó la importancia de recuperar los avances alcanzados y evitar que la capital chiapaneca retroceda en servicios básicos.

“Recuperar Tuxtla significa volver a poner los servicios públicos y las necesidades de las familias en el centro de las decisiones”, es el planteamiento que dejó su recorrido.