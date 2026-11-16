﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Morales recorre Terán para escuchar a la gente

Noviembre 16 del 2026
Morales consideró preocupante que problemas resueltos en su administración hoy vuelvan a ser motivo de inconformidad ciudadana. Cortesía
Morales consideró preocupante que problemas resueltos en su administración hoy vuelvan a ser motivo de inconformidad ciudadana. Cortesía

Durante un recorrido por Terán, Carlos Morales Vázquez escuchó las quejas de vecinos por la falta de agua potable, las deficiencias en la recolección de basura y el alumbrado público.

El exalcalde recordó que durante su administración se atendieron estas problemáticas mediante acciones para mejorar los servicios municipales, por lo que consideró preocupante que hoy vuelvan a ser motivo de inconformidad ciudadana.

Propuesta

Morales Vázquez, quien participa en el proceso para definir la Coordinación Municipal de Morena, destacó la importancia de recuperar los avances alcanzados y evitar que la capital chiapaneca retroceda en servicios básicos.

“Recuperar Tuxtla significa volver a poner los servicios públicos y las necesidades de las familias en el centro de las decisiones”, es el planteamiento que dejó su recorrido.

﻿