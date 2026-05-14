Morena estatal condena asesinato de dirigente

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, en representación de los grupos parlamentarios de Morena en la entidad, pidió la condena más larga por el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente del partido en Valle de Allende, Chihuahua.

Mora Ávalos era dirigente municipal de Morena en Valle de Allende; fue asesinada a balazos la noche del martes 12 de mayo afuera de una farmacia en la colonia Nicolás Fernández.

Su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, resultó herido de gravedad y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Hechos

De acuerdo con la información de medios de comunicación nacional, la pareja acababa de arribar a su vivienda a bordo de un automóvil Honda color azul, cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Mora intentó descender del vehículo cuando fue alcanzada por múltiples impactos de bala.

En este contexto, a través de un posicionamiento, las y los coordinadores parlamentarios de Morena en los congresos locales del país se solidarizaron con la familia, amistades y compañeros de lucha de la militante asesinada, ante lo que calificaron como una “dolorosa pérdida”.

En el pronunciamiento, Guillén Guillén coincidió con lo expresado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al señalar que este hecho no puede ser visto como un caso aislado en medio de la violencia que enfrenta el estado de Chihuahua.

No habrá impunidad

Asimismo, los legisladores morenistas respaldaron el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se investigue a fondo lo ocurrido y se garantice que no haya impunidad.

“Exigimos una investigación pronta y transparente. Chihuahua merece paz, seguridad y justicia”, concluyó el posicionamiento emitido desde el Congreso chiapaneco.

Sobre el caso, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó la identidad de la víctima, de 53 años, quien también se desempeñaba como maestra de preescolar.

La dependencia informó que personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte de homicidio en la calle Benito Juárez.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y señaló que la indagatoria se realiza con perspectiva de género.