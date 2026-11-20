En congruencia con los principios de Morena; servir al pueblo con convicción y lealtad es primordial, sin dobleces, sin mentir ni traicionar a las y los ciudadanos, por ello, la selección de los perfiles idóneos resulta importante ahora que transcurren los tiempos de definición, en donde la misma ciudadania tendrá la última palabra y va inclinarse por quienes realmente cumplan y se conozcan por su integridad, afirmó el aspirante a la coordinación por el Distrito 9 Federal Tuxtla Gutiérrez, Pío López Obrador.

Reunión

Durante un encuentro con vecinos y líderes de las colonias Shanka Baja, Laguitos y Ampliación Condesa mencionaron que es necesario un proyecto amplio, donde Tuxtla se vincule con las necesidades de toda la región.

“El pueblo es sabio, maduro y conoce perfectamente el andar de los que aspiramos a representarlos, no hay ciencia ni mayor complicación, porque el pueblo conoce y sabe qué esperar de quienes nos formamos en izquierda y de quienes nos hemos sostenido firmes pese a los tiempos complicados por los gobiernos neoliberales; hoy estamos en Morena no por moda ni conveniencia, sino porque nacimos del pueblo”, afirmó Pío López.

En las colonias recorridas, dijo el fundador de la izquierda y de Morena en Chiapas, no se aprenden las necesidades, se confirma lo que se ha dejado de hacer y lo que falta por mejorar, así como la dirección y gestiones que se deben tomar para revertir los rezagos de Tuxtla, la ciudad próspera y con mejores oportunidades para el bienestar común.

“En primer lugar y lo más importante es saber que Morena no es de nadie, es simplemente el movimiento del pueblo, por eso la Cuarta Transformación se sostiene en el ánimo ciudadano, porque nació con raíces fuertes, desde las entrañas de la nación, donde hemos sido capaces de escucharnos, dialogar y sobretodo obedecer la voluntad del pueblo”, subrayó.