Morena quiere seguir como la primera fuerza política

Después de obtener un triunfo contundente en Chiapas con más de 900 mil votos en la pasada elección, ahora el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) busca superar el millón de chiapanecos y chiapanecas que sigan respaldando al partido, para ello se realizarán trabajos de territorio, puntualizó Bárbara Mañón Campos, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal.

En conferencia de prensa, anunció que este viernes, a las 4 de la tarde, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria General, Carolina Rangel, visitarán Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo una asamblea informativa en la colonia Democratica en el campo de fútbol.

Mañón Campos recordó que después de la victoria del pasado proceso electoral, se deben hacer tareas específicas que están enfocadas en volver al territorio, para dar la cara a la ciudadanía.

El partido no permitirá, dijo, quedarse en el conformismo solo porque se obtuvieron resultados favorables en las últimas votaciones. Una cosa es la autoridad con la política pública que trae visión humanista, detalló, y la otra es que Morena debe hacer un trabajo partidario en las comunidades.

Buscarán fortalecer el proyecto transformador

La secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal, resaltó la importancia de fortalecer la esperanza del proyecto transformador con las bases y la militancia.

En la asamblea informativa del viernes, agregó, también se compartirá un decálogo que deben atender las personas que ahora ocupan cargados pero que fueron emanadas de Morena; los principios son: respetar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que te eligió.

Mañón Campos detalló que hay que regresar al territorio a consolidar la confianza de la población que acudió a la urnas, “vamos a comunicar lo que se está haciendo, lo que hace falta y vamos a ir por más. Sin duda, y lo debo decir respetuosamente, Morena es el boom en términos electorales”, dijo.

Finalmente, en Morena también tienen formación política y se han integrado mil 500 comités seccionales de dos mil 327 que es la meta programada. Se componen de mínimo10 personas.