Morena refuerza estrategia rumbo al 2027: Guillén

Tras su participación en el Congreso Nacional de Morena celebrado días atrás en Chiapas, el diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y representante del partido, destacó los acuerdos medulares adoptados para fortalecer la estructura territorial y la formación de cuadros políticos de cara al proceso electoral de 2027.

En entrevista, el legislador enfatizó que el evento reunió a consejeros nacionales y líderes estatales con el objetivo de alinear estrategias bajo los principios fundacionales del partido: honestidad, no robar, no mentir y no traicionar.

Indicó que en este encuentro se instruyó a legisladores, senadores, funcionarios y alcaldes a involucrarse activamente en la integración de comités de base en las más de siete mil secciones electorales del país.

Acuerdos

En Chiapas, cada representante asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a 10 secciones para consolidar la presencia del partido.

En la formación de cuadros, se acordó impulsar capacitaciones para nuevos liderazgos, con énfasis en los gobiernos municipales, a fin de garantizar que apliquen los postulados de Morena en su gestión.

Guillén subrayó la necesidad de evitar fracturas internas y priorizar la lealtad al proyecto nacional, especialmente en entidades como Chiapas, donde el partido gobierna desde 2018.

El diputado recordó que Chiapas fue sede del Congreso por su peso estratégico en el sur-sureste, donde Morena ha logrado una amplia base social.

Sin embargo, admitió que persisten retos, como afianzar la transparencia en gobiernos locales y contrarrestar la oposición.

“Chiapas es ejemplo de cómo las políticas de la 4T transforman vidas, pero debemos redoblar esfuerzos en zonas rurales y atender demandas históricas, como la pobreza y el acceso a servicios”, afirmó.

Guillén adelantó que, en las siguientes semanas, se articularán asambleas regionales para socializar los acuerdos nacionales y reclutar militantes. “El 2027 no es lejano, y Morena debe llegar unido”, concluyó.