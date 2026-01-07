Moreno Guillén acerca justicia a Tapachula

Como parte de una gira de trabajo en Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, presentó el programa Acercando la Justicia al Pueblo, una iniciativa orientada a fortalecer la transparencia, la cercanía institucional y el acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles, Moreno Guillén destacó la importancia de la ciudad de Tapachula en el trabajo de fortalecimiento de la ética en el servicio público, como base para recuperar y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones, así como de impulsar acciones incluyentes que atiendan a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Subrayó que una justicia cercana y transparente solo es posible cuando se ejerce con responsabilidad, sensibilidad social y vocación, “que el servicio sea un servicio público real, del pueblo, que la gente sienta esa cercanía”, añadió.

El magistrado presidente reiteró que el trabajo conjunto de los tres Poderes del Estado, así como de las y los servidores judiciales, es fundamental para fomentar una cultura de paz, basada en el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos, reafirmando el compromiso de seguir recorriendo el territorio para escuchar las necesidades y trabajar por seguir siendo ejemplo nacional, “con una mejor percepción de justicia y seguridad entre la población chiapaneca”, concluyó Moreno Guillén.

Agradecimiento

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Freddy Escobar Sánchez, agradeció la visita del magistrado presidente representando un Poder Judicial cercano a la ciudadanía y sentando un precedente en la Nueva ERA de la justicia abierta a todas y todos los tapachultecos y chiapanecos.

Asimismo, el presidente de la Academia de Abogados Laboralistas, Edgar Gerardo Torreblanca Martínez, compartió una reflexión referente a los contextos de la justicia en la frontera sur, haciendo un llamado al trabajo con corresponsabilidad desde la sociedad e instituciones.

Finalmente, luego de que se contara con la participación de autoridades legislativas y representantes de la sociedad civil, ante la presencia de integrantes de la academia así como barras y colegios de abogados; se generó un espacio de diálogo abierto que permitió atender las inquietudes y solicitudes ciudadanas directamente con el titular de la casa de la justicia, así como personas juzgadoras y defensoras públicas de dicho distrito judicial, socializando el trabajo que realiza el Poder Judicial en favor de los derechos de las personas.