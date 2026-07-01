Moreno Guillén asiste a 7.º aniversario de GN

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia conmemorativa por el 7.º Aniversario de la Guardia Nacional (GN), realizada en las instalaciones de la Coordinación Estatal en Chiapas, evento encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y del Gobierno del Estado.

Resultados

Durante el acto se destacó que la entidad registra nueve meses consecutivos con una disminución en los delitos de alto impacto, resultado del trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la seguridad y la procuración e impartición de justicia.

En este marco, el titular de la casa de la justicia refrenda el compromiso del Poder Judicial del Estado (PJE) de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, al fortalecimiento del Estado de derecho y de una justicia con humanismo que favorezca la paz social en la entidad.