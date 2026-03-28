Moreno Guillén celebra acciones de seguridad

En una gira de trabajo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a actividades encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que fortalecen la seguridad, el bienestar y la paz en Chiapas.

Comenzando con su participación activa en la Mesa de Paz, realizada desde Santa Brígida, en el municipio de Arriaga, en donde las y los representantes de las autoridades y de las Fuerzas Armadas se reunieron para continuar trabajando para la tranquilidad de las familias chiapanecas.

Posteriormente, el titular de la casa de la justicia junto al ejecutivo del estado, participaron en el “Banderazo del Operativo de Semana Santa Segura 2026”, con el cual diversas instituciones y corporaciones, encabezadas por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), realizarán estrategias y desplegarán operativos para salvaguardar a las y los vacacionistas, así como al pueblo chiapaneco.

En este contexto, el magistrado presidente Moreno Guillén celebró estas acciones que se han implementado para que Chiapas se siga consolidando como uno de los destinos favoritos en el turismo nacional e internacional.

Finalmente, asistió a la inauguración de la construcción del camino Pesquería La Línea–Emiliano Zapata, una obra que fortalece la conectividad y responde a una demanda prioritaria, en donde reconoció estas iniciativas impulsadas por el Gobierno del Estado, que brindan justicia social a la población, al mejorar las condiciones de movilidad y seguridad, sentando las bases para el bienestar y la paz en las comunidades de la región.