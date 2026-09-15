Moreno Guillén destaca el legado histórico

En el marco de las Fiestas Patrias 2026, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia conmemorativa por el CCII Aniversario de la Federación de Chiapas a México, encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el parque Bicentenario de esta ciudad capital.

Esta fecha recuerda una decisión que distingue la historia de la entidad: Chiapas es mexicano por elección propia, pues en 1824 sus pueblos expresaron su voluntad de federarse a México mediante un proceso de consulta que culminó con el pronunciamiento solemne del 14 de septiembre.

Historia viva

A 202 años de aquel acontecimiento, el magistrado Moreno Guillén destacó el legado histórico que tiene continuidad en la construcción de las instituciones, el respeto a los derechos y el diálogo como vías para resolver las diferencias; valores que hoy permiten seguir avanzando hacia una cultura de paz, justicia y convivencia democrática para las familias chiapanecas.