Moreno Guillén fortalece diálogo con abogados

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Federación de Asociaciones de Colegios de Abogados Chiapanecos, Antonio Flores Flores, en la que también participaron presidentas, presidentes y representantes de diversas asociaciones, barras y colegios de profesionales del derecho, con quienes intercambió perspectivas sobre temas de interés común, relacionados con el ejercicio de la abogacía y la impartición de justicia en la entidad.

Encuentro

Durante este encuentro, en el que también estuvo presente el magistrado coordinador de Visitaduría, José Eduardo Morales Montes, fue realizado en un ambiente de apertura institucional, donde se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con los distintos sectores de la comunidad jurídica, a fin de contribuir, desde los respectivos ámbitos de competencia, a una justicia más cercana y humanista en beneficio de la sociedad chiapaneca.