Moreno Guillén fortalece vinculación con sectores

Con el propósito de fortalecer el diálogo institucional y generar mecanismos de atención que brinden mayor certeza jurídica al sector restaurantero, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó como invitado especial en la Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, encabezada por su presidente, Cristhian Jonathan Pérez Morales.

En este sentido, el magistrado presidente destacó la relevancia de nutrirse de todas las voces expertas en los diversos rubros para robustecer el quehacer judicial, y manifestó la necesidad de priorizar la conciliación en materia laboral, refrendando el compromiso del Poder Judicial con la mediación para agilizar los procesos.

Señaló que con las últimas reformas en la materia se han reducido los rezagos del sistema anterior, y añadió que, desde el ámbito de las competencias de la casa de la justicia, se ha trabajado en impulsar la justicia laboral con la reciente apertura de un nuevo juzgado especializado y la proyección de nuevas instalaciones para beneficio de más distritos judiciales.

Por su parte, el presidente de la Canirac, así como la vicepresidenta Olivia Hernández y sus representantes, Georgina Díaz y César Macías, reconocieron el trabajo del magistrado Moreno Guillén, por los avances en este rubro y por la apertura para participar en esta reunión, como un ejercicio de intercambio de perspectivas respecto al estado de la impartición de justicia entre el sector, ponderando la seguridad y la paz social.

Durante el encuentro, que contó con la participación del director general del Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, se realizó un diálogo abierto con las y los afiliados y asociados, para ahondar en los temas relacionados con la atención de procesos laborales, promoviendo la prevención, la mediación y la cultura de paz, estableciendo las bases para una vinculación permanente a través de estos espacios de escucha con el gremio.

Esta reunión refrenda la disposición del titular de la casa de la justicia, Moreno Guillén, de mantener una comunicación cercana con los distintos sectores productivos, priorizando el acceso a la justicia y la construcción de canales permanentes de comunicación, por el bienestar de las familias chiapanecas.