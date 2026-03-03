Moreno Guillén impulsa “El Tribunal va a tu Escuela”

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia cívica de Honores a la Bandera en la Preparatoria No. 2 de Tuxtla Gutiérrez, en el marco del programa “El Tribunal va a tu Escuela”, una iniciativa que ha impulsado para fortalecer el vínculo entre la casa de la justicia y la comunidad estudiantil.

Durante su mensaje, Moreno Guillén recordó su propia etapa como estudiante y compartió con las y los jóvenes parte de la historia de su institución, de donde muchas personalidades dentro y fuera del Poder Judicial, han egresado. Acompañado por el director del plantel, profesor José María Gómez Jiménez, y autoridades educativas, reiteró al alumnado, la relevancia de aprovechar este momento clave en su vida personal y académica, invitándoles a prepararse con disciplina, valores y compromiso social.

Director

Por su parte, el director Gómez Jiménez, agradeció la visita del magistrado presidente, y lo reconoció como un referente para las generaciones venideras, con egresadas y egresados que puedan convertirse en importantes figuras para nuestra entidad, y sigan poniendo en alto el nombre de la escuela.

Así también, como parte de la ceremonia, la Escuela Preparatoria No. 2 entregó un reconocimiento al magistrado Moreno Guillén, por su trayectoria profesional, y académica, de manos de quien fuera su profesor durante su paso por esa institución, el biólogo Miguel Ángel Ochoa Malpica.