Moreno Guillén impulsa la justicia alternativa

Con el propósito de fortalecer una justicia que privilegie el diálogo y la construcción de acuerdos, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, inauguró la Semana de la Mediación 2026, en el marco del 15 aniversario de la implementación de la Justicia Alternativa en Chiapas. Esta jornada, que promueve los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como una vía pacífica para atender conflictos, estará conformada por conferencias, talleres y conversatorios, a realizarse del 21 al 25 de septiembre.

Mensaje

Durante su mensaje, el magistrado presidente Moreno Guillén expresó su beneplácito por estos 15 años de trabajo ininterrumpido y reconoció al personal que fue fundador de este sistema. Enfatizó que apostar por la mediación significa fortalecer la justicia, y señaló ser un ferviente creyente de los mecanismos alternativos de solución de controversias; por ello la importancia de fortalecer y dar mayor publicidad a su uso en la sociedad, en los sectores privados y con las y los abogados, avanzando en la cultura jurídica, así como desde la presencia en todo el territorio estatal, ampliando nuevas sedes judiciales. Con este impulso, se busca prevenir que los conflictos escalen, a la par que se despresurizan los juzgados con una atención más cercana, ágil y con sentido humano.

15 años impartiendo justicia

Por su parte, la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez, agradeció a todo el personal del CEJA, quienes han hecho posible cada avance en el trabajo durante estos 15 años desde la implementación de la Justicia Alternativa en la entidad, y añadió sentirse llena de motivación y orgullo por la posibilidad de seguir articulando nuevas formas de llegar a la ciudadanía, gracias al impulso del magistrado presidente a estas acciones, con lo que la Semana de la Mediación se consolida como un espacio de actualización y reflexión que permite compartir conocimientos y fortalecer la práctica profesional de quienes facilitan estos procesos.

En este primer día de actividades, se contó con la participación de la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y presidenta del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CNMASC), Nancy Gutiérrez Jiménez, para hablar de los retos y avances de la armonización de la justicia alternativa en México, marcando el inicio de esta semana, con la que el Poder Judicial refrenda su compromiso de seguir haciendo de la mediación una herramienta cotidiana para escuchar, generar acuerdos y restaurar relaciones, porque construir justicia también es construir paz.