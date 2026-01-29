Moreno Guillén impulsa una justicia más cercana

Para garantizar el verdadero acceso a la justicia, se tiene que escuchar y caminar junto a las y los chiapanecos, entender el sentir y comprender la realidad cotidiana que viven las comunidades de nuestra entidad. Con ese propósito, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sigue impulsando el programa Acercando la Justicia al Pueblo.

En esta ocasión, desde Villa Corzo y Villaflores, con la participación de autoridades municipales, representantes de los diversos sectores y, sobre todo, de la propia ciudadanía, presentó esta iniciativa que refleja una visión de una justicia con humanismo, donde el diálogo y la cercanía se convierten en una prioridad, para avanzar hacia un sistema judicial más sensible y comprometido.

Comenzando en el municipio de Villa Corzo, el magistrado presidente Moreno Guillén resaltó la importancia de contar con una certeza jurídica en una región económica tan importante como es la Frailesca, por lo que les exhortó a no tener dudas y reservas para acudir a esta noble institución, donde las y los servidores tienen la misión de atenderles con profesionalismo, con respeto y transparencia, pero sobre todo con humanismo.

Jornada de trabajo

Durante esta jornada, que contó con la participación del presidente municipal de Villa Corzo, José Ignacio Nagaya Vicente, la voz del pueblo fue escuchada de manera constructiva, mediante una sesión de preguntas abiertas, lo que fomentó en las y los asistentes la seguridad y confianza de que sus inquietudes fueron atendidas con respeto, apertura y compromiso, fortaleciendo así el vínculo entre la ciudadanía y el Poder Judicial del Estado.

Más tarde, ciudadanas y ciudadanos de Villaflores se dieron cita en el teatro de dicha localidad, para también ser parte de la presentación de “Acercando la Justicia al Pueblo”, en un espacio pensado para que su comunidad dialogue y se familiarice con las y los servidores judiciales, a la vez que conoce más acerca de los servicios que ofrece la casa de la justicia.

Con un mensaje claro y directo, Moreno Guillén agradeció la cálida recepción de las y los villaflorenses, y manifestó que recorrer los municipios escuchando a la gente es fundamental para mantener la paz social, trabajando con una filosofía del servicio público, entregada a entender de primera mano las necesidades específicas de cada región, ya que, señaló, no es lo mismo la Frailesca, que la Costa o el Soconusco; para efecto de que tengamos un mejor servicio.

Durante el programa, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, dio la bienvenida y reconoció al magistrado presidente el esfuerzo en la constante profesionalización de las y los servidores de esta institución, así como la iniciativa por brindar información de manera directa a la población, ya que muchas veces hay confusión en las vías que existen para la atención ciudadana.