Moreno Guillén presente con las familias tuxtlecas

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la inauguración de las calles El Geranio y de La Rosa, ubicadas en la colonia Paso Limón, como parte del Programa Calles Humanistas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez.

En este evento, en el que destacaron los trabajos y obras integrales realizados en beneficio de las y los vecinos pertenecientes a esta colonia de Tuxtla Gutiérrez, el magistrado Moreno Guillén se congratuló por estas iniciativas en donde no solo se mejora la imagen urbana, sino la calidad de vida de las y los tuxtlecos.