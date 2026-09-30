Moreno Guillén presente en reunión plenaria

En el municipio de San Fernando, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a la Reunión Plenaria “Primer Periodo Ordinario-Tercer Año Legislativo”, que presidió la titular de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, Marcela Castillo Atristain.

Bienestar

En el marco de este importante acto, el magistrado presidente Moreno Guillén reconoció la labor y los trabajos que se realizan desde el Poder Legislativo, que abonan al desarrollo integral de la sociedad, así como al bienestar de las familias chiapanecas.

Asimismo, refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, una justicia más humanista y consolidar una cultura de paz en nuestra entidad.