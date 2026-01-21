Moreno Guillén realiza visita a la sede del PJF

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó una visita de trabajo a las instalaciones de la sede del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez, en un hecho inédito que fortalece los lazos de comunicación y coordinación interinstitucional entre ambas instancias.

Durante el encuentro, Moreno Guillén señaló que se viven cambios significativos en la forma de impartir justicia, donde el trabajo desde los escritorios y el análisis de indicadores deja de ser el eje central, para dar paso a una mayor cercanía con las instancias locales, lo que permite conocer de primera mano las necesidades de cada región y generar sinergias desde nuevas perspectivas.

Asimismo, Moreno Guillén subrayó que nos encontramos en un momento distinto en la vida pública del país, en el que la relación entre la justicia federal y local evoluciona de manera positiva, impulsada por la reforma judicial, la cual ha transformado esquemas tradicionales y promovido un Poder Judicial más proactivo y comprometido con el servicio público.

Por su parte, tras dar la bienvenida, la magistrada federal Minerva López Constantino agradeció y reconoció al magistrado presidente Moreno Guillén por ser el primer titular del Poder Judicial del Estado en realizar una visita de esta naturaleza; asimismo, las y los magistrados federales presentes destacaron el interés por impulsar la comunicación institucional y generar redes de colaboración interinstitucional.

Con este encuentro, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas reafirma su compromiso de construir una justicia humanista y cercana, basada en el diálogo permanente entre instituciones y orientada al beneficio de la ciudadanía.