Moreno Guillén recibe a productoras chiapanecas

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez la visita de un grupo de mujeres productoras del programa “Sembrando Vida”, provenientes de las comunidades Patihuitz, Sibacá, 15 de Marzo y San Antonio Toniná de Ocosingo, Chiapas.

Durante este espacio de convivencia, las visitantes compartieron parte de las experiencias del trabajo desarrollado en sus comunidades, en un intercambio de saberes que permitió reconocer el valor económico y social de la labor que realizan las mujeres productoras en distintas regiones del estado.