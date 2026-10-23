Moreno Guillén reconoce legado de Sinar Corzo

En el marco de la XIII Feria Internacional del Libro Unach 2026, el titular del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la presentación del documental “Nos hace falta Sinar”, del director Andrés Alarcón Nandayapa.

En este acto, donde se contó con la moderación del rector Oswaldo Chacón Rojas, el magistrado presidente Moreno Guillén junto al cineasta Alejandro Alarcón Zapata, realizaron la presentación de este largometraje que destaca la labor y el legado que Sinar Corzo Esquinca dejó como activista de los derechos humanos.

Convivencia

Durante su participación, el magistrado compartió anécdotas y vivencias personales compartidas con el activista, y de los pasajes de su vida que lo distinguieron como un hombre de mucha experiencia política, que logró grandes alianzas y estrategias en ese ámbito.

Asimismo, ante la comunidad universitaria destacó los principios que guiaron la vida de Sinar Corzo y la huella que dejó tanto entre sus seres queridos, como en la sociedad, al reconocer la convicción con la que defendió sus ideales y las causas en las que creía. En ese sentido, concluyó expresando que “no existen muchas personas que estén dispuestas a dar su vida por sus ideales”, como lo hizo él y por lo que siempre será recordado.

Posterior a esta actividad, Moreno Guillén realizó un recorrido por los stands comerciales e informativos ubicados en las instalaciones de la universidad, para incentivar la lectura en las y los asistentes a esta feria del libro.

Con esta participación, el magistrado presidente refrenda su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y el reconocimiento de quienes han dejado huella en la historia de Chiapas.