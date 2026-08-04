Moreno Guillén refrenda compromiso con la capacitación

Con la convicción de que la formación continua es una herramienta fundamental para una impartición de una justicia con humanismo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la “Bienvenida a la Licenciatura en Derecho”, ciclo escolar agosto-diciembre 2026, en su modalidad a distancia, emitida por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en donde participará personal adscrito a esta casa de la justicia.

Durante su participación, Moreno Guillén destacó la importancia de la capacitación continua como una herramienta para brindar una justicia con humanismo y reconoció el compromiso de las y los trabajadores que decidieron fortalecer su preparación académica, señalando que la formación profesional contribuye a mejorar el servicio que se ofrece a la sociedad chiapaneca.

Respaldo

Asimismo, refrendó el respaldo del Poder Judicial del Estado para apoyar la formación de futuros profesionistas del Derecho, mediante espacios para prácticas y actividades que permitan enriquecer su aprendizaje.

En este acto, participaron el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach, Jorge Alberto Pascacio Bringas, quienes brindaron una bienvenida a esta nueva generación de 275 estudiantes, de los cuales 57 pertenecen al Poder Judicial del Estado.

Con esta colaboración, ambas instituciones fortalecen sus vínculos para impulsar la educación superior y formar profesionales comprometidos con la legalidad, la ética y el servicio a la sociedad.