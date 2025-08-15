Moreno Guillén supervisa obras de mejoramiento

En el marco de las acciones para consolidar una justicia con rostro humano, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un recorrido de verificación por algunas de las áreas que actualmente se encuentran en proceso de renovación en las sedes de esta casa de la justicia en todo el estado, en esta ocasión en Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal.

En este último municipio supervisó las instalaciones del Archivo Judicial, el Juzgado Especializado y de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes donde, así como en la sede central en la capital chiapaneca, constató los avances de las acciones emprendidas para mejorar la infraestructura y brindar un entorno digno, funcional y seguro tanto para las y los servidores judiciales como para las personas usuarias.

Durante las visitas, Moreno Guillén reiteró que estas obras responden a una visión integral en la que la ética, la empatía y la eficiencia son pilares fundamentales para fortalecer el servicio que se presta a la ciudadanía. Servidoras y servidores judiciales, así como personas que acudían a realizar trámites o recibir atención, expresaron su reconocimiento y agradecimiento por estas mejoras que dignifican los espacios de trabajo y consolidan una forma más humana de impartir justicia.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con la paz social y el bienestar colectivo, en concordancia con las políticas de esta Nueva ERA de la justicia.