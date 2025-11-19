﻿﻿
Moreno Guillén y alcaldes fortalecen coordinación

Noviembre 19 del 2025
El magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes municipales. CP
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes municipales de Jitotol, José Gregorio Pérez Molina; de Huixtla, Regulo Palomeque Sánchez; de Huehuetán, Sixto López Pérez; y de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova.

Diálogo

Durante este encuentro dialogaron de manera amena y directa, lo que permitió un intercambio claro y productivo de ideas entre el titular de la casa de la justicia y los alcaldes municipales.

Asimismo, los servidores del pueblo, desde sus respectivas responsabilidades, refrendaron su compromiso con las y los chiapanecos.

