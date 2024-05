Moresi protesta para exigir Bono del Bienestar

Este jueves los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), perteneciente al sindicato Independiente de Movimiento de Regeneración Nacional (Moresi), se sumaron a las protestas para exigir el pago del Bono del Bienestar.

Los trabajadores se manifestaron ayer por la mañana a las afueras de la Dirección General del Cobach para exigir el pago del bono, pero también para exigir el cumplimiento de otras demandas.

Es el segundo sindicato en manifestarse luego de que el día miércoles los integrantes del Suicobach iniciaran un paro indefinido para exigir el pago del mismo bono y la basificación.

Carlos Raymundo Acosta, secretario general del sindicato, dio a conocer que se están sumando en apoyo a los administrativos del colegio.

“Estamos para apoyar a los compañeros administrativos que se encuentran en las nueve regiones del estado, para que les resuelvan las demandas, que es el pago del bienestar”, comentó.

La protesta efectuada este jueves por una representación que se trasladó a la capital chiapaneca es muestra de lo que pueden hacer los integrantes de este sindicato.

Pero en caso de ser necesario, se estaría convocando a una movilización de todas las regiones del estado, concentrando a miles de docentes.

“Necesitamos que se escuchen las demandas de los compañeros administrativos. Queremos decirles que no están solos, que hemos sido muy respetuosos cuando nos dijeron que no querían una injerencia sindical, pero no lo es, se trata de un apoyo que estamos brindando”, expresó.

Precisó que juntos lograrán que estas demandas tengan una pronta respuesta, se dé un acercamiento con las autoridades.