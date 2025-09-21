Moretones sin causa no son normales

Si tienes entre 30 y 60 años, trabajas en oficina y llevas un estilo de vida sedentario, presta atención a señales como moretones sin causa aparente como golpes, sangrado de encías al cepillarte o hemorragias nasales frecuentes, indicó el hematólogo Luis Meillón.

Dijo que estos síntomas no son normales y mucho menos deberían atribuirse al estrés o al cansancio. Podrían ser la primera manifestación de una enfermedad hematológica como la Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), altamente tratable si se detecta a tiempo.

Padecimiento

Esta enfermedad es un tipo agresivo de leucemia aguda que se presenta principalmente en adultos de entre 30 y 60 años, con un pico diagnóstico alrededor de los 50.

Aunque es poco conocida, su tratamiento ha avanzado notablemente y permite evitar la quimioterapia en muchos casos, siempre que se actúe de forma oportuna. “La clave es no normalizar. En consulta vemos personas que posponen su atención porque creen que están estresadas”.

Detalló que el diagnóstico comienza con una evaluación clínica sencilla, biometría hemática, conteo de plaquetas y pruebas de coagulación. Si se identifican datos anormales, el paciente debe ser referido de inmediato a hematología. Automedicarse o aplicar remedios caseros puede agravar el problema.

Tratamiento

“Hoy en día, la LPA puede tratarse sin quimioterapia, mediante combinaciones como ácido trans-retinoico y trióxido de arsénico. Con esta estrategia, más del 85 % de los pacientes alcanzan la remisión, siempre que el diagnóstico no se retrase.”