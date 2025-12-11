Motivan a adolescentes a estudiar ingeniería

Con la participación de más de 500 alumnos de Educación Básica y Educación Media Superior, se realizó el Open House “Un día en el Tec”, en donde directivos, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), participaron para mostrar los proyectos que trabajaron durante el semestres agosto-diciembre 2025.

María Delina Culebro Farrera, subdirectora académica, agradeció a las escuelas visitantes. La finalidad es que los jóvenes “conozcan todo lo que nuestros estudiantes hacen durante un semestre, son muy talentosos y creativos, tienen las puertas abiertas para estudiar con nosotros una ingeniería”.

Algunos estudiantes compartieron su entusiasmo por continuar su preparación académica en esta institución, la cual ofrece una amplia gama de programas educativos, que incluyen numerosas ingenierías y opciones de posgrado, adaptados a sus programas a las necesidades regionales.

Calidad educativa

Resaltó que el Tecnológico es una institución que ha logrado a lo largo de los años cimentar la calidad educativa a través de quienes han dado parte de su vida a la educación de cientos de profesionistas.

Esta visita refuerza los lazos entre el Tecnológico y las preparatorias del Estado, promoviendo la continuidad educativa y consolidando el compromiso del ITTG con la formación de profesionistas altamente capacitados. Su objetivo es preparar a jóvenes líderes en investigación e innovación tecnológica, contribuyendo así al desarrollo de sus comunidades y al progreso del país.

Durante la clausura se agradeció a cada institución su asistencia al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.