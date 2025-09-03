Moto triciclos proceden de robos en el soconusco

Organizaciones sociales exigieron a las corporaciones policíacas que implementen operativos contra los moto triciclos que circulan en la Costa y Soconusco, ya que la falta de control sobre estos vehículos ha generado un problema de seguridad y ha propiciado el robo de motocicletas en grandes cantidades, que después son convertidas en moto triciclos o moto taxis, señalando que ninguna autoridad tanto de Justicia, Seguridad como de Transporte ha tomado cartas en el asunto.

En entrevista el presidente de la asociación civil Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero, afirmó que la mayoría de los moto triciclos que circulan de manera particular, como de los que son utilizados para el servicio del transporte de carga y pasaje, no cuentan con placas, por lo que se presume sean robadas, se ha leído en periódicos y redes sociales muchas denuncias al respecto, pero ninguna autoridad asume su responsabilidad.

Inseguridad

Afirmó que hay un descontrol total, cualquier moto robada es convertida en moto triciclo y ante la ausencia de vigilancia estos impunemente salen a las calles a dar servicio, situación que ha generado, en muchos municipios de la costa, el robo de motocicletas con mayor auge.

Dijo que como sociedad solicitan que las autoridades tomen medidas para controlar la circulación de motos triciclos, ya que consideran que si se implementan operativos contra estas unidades se va a disminuir mucho el robo de motos en la zona.

“Es un tema que requiere atención inmediata, necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto e implementen operativos contra estas unidades, que circulan de manera impune y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expresó.