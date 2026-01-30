Motocicletas encabezan el índice de accidentes

En los últimos años las motocicletas se han convertido en un medio de transporte eficiente y emocionante, pero también son las que encabezan el índice de accidentes.

Al respecto, el director de Tránsito Municipal en San Cristóbal de Las Casas, César Alejandro Domínguez Gutiérrez, reportó en entrevista con integrantes del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, que de cinco a ocho accidentes de motociclistas se registran diariamente en la ciudad.

Ante este incremento en el número de percances hizo un exhorto a los motociclistas “a conducir con precaución y a la defensiva, respetar al peatón, no exceder los límites de velocidad y utilizar el casco de seguridad”, entre otras recomendaciones.

Siniestros

Domínguez Gutiérrez indicó que en San Cristóbal de Las Casas circulan a diario de 15 a 16 motocicletas, y que el uso de este medio de transporte cada día se incrementa más.

Una de las causas de estos accidentes es por conducir a exceso de velocidad, con saldo de personas lesionadas y en otros lamentables consecuencias.

Exhorto

Ante este incremento en el número de accidentes de motociclistas reiteró la recomendación el uso de casco, respetar los límites de velocidad, no manejar bajo el efecto del alcohol, no usar el celular mientras conducen, entre otros.