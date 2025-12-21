Motos playeras generan riesgo de accidentes

El restaurantero Juan Ulloa Fuentes de Puerto Arista expresó que la motos playeras han incrementado durante el periodo previo a las vacaciones, esto con la finalidad de brindar servicios a los turistas que vengan a este paradisiaco lugar.

Expresaron que en Puerto Arista prestaban el servicio unas veinte motos playeras, sin embargo en esta semana se incrementaron 10 más.

Piden regulación

Ante la situación precisaron que debe existir cierta regulación. Sin embargo consideraron que entre más motos existan en la playa, los peligros serán mayores para los turistas que transiten por la zona, ya que estos vehículos podrían provocar cualquier tipo de accidentes.

Competencia desleal

Refirieron que entre más motos playeras existan en el lugar, las ganancias por prestar el servicio se reducen.

Restauranteros expresaron que en Puerto Arista no hay autoridades que prohíban el incremento de estos vehículos, sin embargo pidieron que exista una mayor vigilancia.