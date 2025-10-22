Mototaxis piratas, un tema urgente de atender en Tuxtla

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, reconoció la problemática de la invasión de rutas por unidades de transporte irregular, de manera particular los mototaxis, que afecta a la capital. Aseguró que desde el Legislativo se han canalizado las denuncias a la Secretaría de Movilidad para la implementación de operativos.

Explicó que si bien la competencia para el reordenamiento del transporte es exclusiva del Poder Ejecutivo estatal, su comisión ha actuado como un puente para llevar las demandas de usuarios y transportistas organizados ante la dependencia correspondiente.

“Nosotros en el ánimo pues siempre de coadyuvar, nos hemos estado dando a la tarea de poder encontrar diferentes soluciones a eso”, afirmó.

Zuarth Esquinca señaló que ha mantenido diálogos con la titular de la Secretaría de Movilidad, de quien dijo encontrar una “gran disposición” y “apertura al diálogo” para atender el conflicto. Como resultado de estas gestiones, se trabaja en la regularización de la situación mediante operativos de verificación.

“Se están utilizando estas unidades o están entrando a otras rutas que no son o utilizadas o creando nuevas rutas sin el permiso de la autoridad y tendrán que detenerse esas unidades”, declaró.