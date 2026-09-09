Movilidad eléctrica avanza lento en Chiapas

Cada nueve de septiembre se conmemora el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de impulsar formas de transporte más sostenibles y reducir el impacto ambiental asociado al uso de combustibles fósiles. En Chiapas circulan cuatro mil 599 unidades electrificadas, aunque solo mil 162 son totalmente eléctricas.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Chiapas, de los cuatro mil 599 vehículos electrificados que circulan en la entidad, mil 162 son vehículos cien por ciento eléctricos, de los cuales mil 60 son automóviles y 102 motocicletas; mientras que tres mil 437 corresponden a vehículos híbridos.

Tuxtla

La capital chiapaneca concentra la mayor parte de los vehículos eléctricos e híbridos registrados en el estado, con dos mil 769 unidades, alrededor de seis de cada 10.

Del total estatal, tres mil 653 son automóviles particulares, 278 corresponden a vehículos para servicio policiaco, 86 son motocicletas particulares y 14 motocicletas de servicio público.

También se registran taxis, camiones oficiales, camionetas y ecotaxis.

Menor gasto de operación

Una de las principales ventajas de los vehículos eléctricos está en sus costos de operación.

A diferencia de los automóviles convencionales, no requieren gasolina y cuentan con menos componentes mecánicos sujetos a desgaste.

El Departamento de Energía de Estados Unidos señaló que los vehículos eléctricos pueden alcanzar una eficiencia energética de entre 87 y 91 por ciento, frente a alrededor de 30 por ciento en los automóviles convencionales.

Además, al carecer de un motor de combustión tradicional, requieren menos mantenimiento.

Uno de los principales obstáculos continúa siendo el precio inicial, pues algunos modelos eléctricos tienen un costo de adquisición mayor que un automóvil convencional de características similares.

Beneficio ambiental

Al no utilizar un motor de combustión durante su funcionamiento, los vehículos eléctricos no generan emisiones por el escape.

Sin embargo, su impacto ambiental no es completamente cero.

Para evaluar sus beneficios deben considerarse también las emisiones generadas durante la fabricación del vehículo y de la batería, así como la fuente utilizada para producir la electricidad.

El Día Mundial del Vehículo Eléctrico, celebrado cada nueve de septiembre, surgió en 2020 por iniciativa de ABB y Green.TV con el propósito de promover la movilidad eléctrica y generar conciencia sobre sus beneficios ambientales y la necesidad de avanzar hacia sistemas de transporte más sostenibles.