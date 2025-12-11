Movilidad en Chiapas, avances y retos futuros

Durante su comparecencia ante la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, expresó la importancia de este ejercicio que radica en la oportunidad de exponer las acciones y retos para atender las demandas ciudadanas.

Transporte por aplicación

En el ámbito de la regulación de movilidad por plataformas, González Pólito dijo que se inició el proceso de actualización del marco regulatorio aplicado al servicio de transporte privado con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y otorgar certeza jurídica.

Como primer paso reveló que se iniciará el proceso de registro de las empresas que proveen servicios de transporte por aplicación lo que permitirá contar con un padrón de conductores y vehículos autorizados.

Regulación

En ordenamiento y regularización se reportó la emisión de 666 concesiones, 541 regularizaciones y mil 469 permisos de servicio especial de transporte. Se otorgaron 76 permisos eventuales para la Feria Chiapas 2025 y 124 permisos provisionales para apoyar proyectos estratégicos federales, como el ferroviario en Palenque y la Carretera de las Culturas Mayas, para regularizar los flujos de transporte vinculados a estas obras.

Movilidad aérea y marítima

Respecto a la conectividad aérea, se destacó el crecimiento de Aerovías con la consolidación de la línea AeroBalam, que ha transportado a dos mil 674 pasajeros. También se mencionó la operación de la terminal multimodal terrestre, la cual actualmente ofrece nueve destinos alternativos, fortaleciendo la conectividad y reduciendo costos.

Conejobus

Sobre el proceso de liquidación de miembros del Conejobus, informó que en la asamblea del 17 de febrero se aceptó la disolución. Entre febrero y julio de 2025, se supervisó el pago de 37.5 millones de pesos a 105 socios y se verificaron gastos administrativos por casi tres millones de pesos.