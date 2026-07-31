Movilidad fortalece educación de estudiantes

Roberniel de Jesús Velázquez Alfonso, estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), logró aprobar para realizar una estancia de investigación internacional en la Fundación Universitaria del Área Andina, en Pereira, Risaralda, Colombia.

Como parte de las acciones que fortalecen la formación científica y la movilidad académica internacional, este año se llevó a cabo el 31.º Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, organizado por el Programa Delfín.

El estudiante estuvo en aquel país del 8 de junio hasta el 24 de julio, donde desarrolló actividades académicas y de investigación bajo la asesoría de Astrid Milena Calderón Cárdenas, investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Comentó que junto a ella colaboró en la línea de investigación “Derecho y Sociedad: Derechos Humanos”, orientada al análisis de problemáticas sociales desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos.

Destacó que durante esta experiencia internacional tuvo la oportunidad de fortalecer sus competencias en investigación científica, análisis crítico, trabajo colaborativo e intercambio académico internacional, al integrarse a un equipo de investigación que contribuye a la generación de conocimiento con impacto social.

“Fue una gran experiencia en lo profesional, en lo personal, pude adquirir nuevos conocimientos, aplicar lo que he aprendido, tener nuevas perspectivas de la investigación y el trabajo en equipo”.