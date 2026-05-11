Moviliza mono araña a corporaciones de auxilio

Un mono araña habría sido visto en calles de la localidad al poniente del municipio de Cintalapa la mañana del domingo.

Trascendió que minutos antes de las ocho de la mañana, vecinos de la colonia San Ramón habrían informado al 9-1-1 acerca de un mono deambulando en calles del lugar desde las primeras horas del día, notándose algo desorientado, poco agresivo y difícil de atrapar, por lo cual solicitaron el apoyo.

En busca del dueño

Al arribar el personal de Protección Civil (PC) por protocolo, resguardaron al mono y le brindaron alimentos; mientras tanto se trataba de buscar a un posible dueño, aunque de forma extra oficial se presumía que derivado de los incendios en la zona sierra de la región, se habría acercado a la cabecera municipal.

Finalmente, se dio a conocer hasta ese momento que ya habían iniciado el proceso de contacto con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para trasladar al ejemplar a su hábitat natural, ya que en la zona existen muchos riesgos para ese tipo de fauna.