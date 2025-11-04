Movimiento Ciudadano avanza en Ocosingo

Movimiento Ciudadano consolidó su presencia en la región Selva con la toma de protesta de la nueva Comisión Operativa Municipal de Ocosingo, encabezada por Juan Gabriel Rosales Herrera, quien junto a un equipo de 18 mujeres y hombres libres impulsará una agenda ciudadana basada en la transparencia, la cercanía y la participación comunitaria.

Durante el acto, el coordinador operativo estatal, Manuel Sobrino Durán, subrayó que el objetivo de esta representación será claro: caminar las comunidades, rendir cuentas y mantener viva la confianza de la gente.

“A partir de hoy, Ocosingo tiene un equipo ciudadano que hará política con honestidad y con la mirada puesta en el bienestar de su gente. Desde la selva hasta la montaña, el mensaje es el mismo: la nueva política ya comenzó. Aquí no hay colores del pasado, hay futuro ciudadano”, expresó Sobrino al clausurar el evento.

Por su parte, Juan Gabriel Rosales Herrera afirmó que la coordinación municipal será un espacio de puertas abiertas:

“Movimiento Ciudadano es el futuro de México, de Chiapas y de Ocosingo. Aquí todos los que quieran sumar son bienvenidos”.

Con esta instalación, Movimiento Ciudadano Chiapas suma diez Comisiones Operativas Municipales como parte de su estrategia territorial rumbo a 2027, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco, Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Comitán, Sunuapa, Palenque, La Libertad y ahora Ocosingo.

Compromiso

Este avance ratifica el compromiso de Movimiento Ciudadano Chiapas de romper con las viejas prácticas políticas y construir una forma distinta de hacer política, centrada en el trabajo, la rendición de cuentas y la atención a la ciudadanía.

El proyecto forma parte de la agenda nacional impulsada por Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, quienes han llamado a fortalecer el movimiento ciudadano desde cada región del país con visión de futuro y compromiso con las causas sociales.