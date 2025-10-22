Movimiento Ciudadano crece en la zona norte

En Palenque, el corazón del mundo maya y orgullo de Chiapas, Movimiento Ciudadano sigue creciendo y consolidándose como la opción ciudadana que transforma la política desde la ciudadanía.

El coordinador operativo estatal, Manuel Sobrino Durán, tomó protesta a la nueva Comisión Operativa Municipal de Palenque, encabezada por Ricardo Hernández Fernández, quien junto a mujeres y hombres libres trabajará por las causas ciudadanas y por el bienestar de su municipio.

Durante el acto, también rindieron protesta Joaquina del Carmen Ballina, Comisionada Municipal en La Libertad; Saturnino Eleazar Gómez Marín, Comisionado Municipal en Playas de Catazajá; José Alfredo Molina, Delegado del Distrito Federal 01 Palenque; y Luis Ricardo Lizcano López, Delegado del Distrito Local 09 Palenque. El coordinador estatal, Manuel Sobrino Durán, expresó que “Movimiento Ciudadano no crece por promesas, crece porque representa a mujeres y hombres libres, que trabajan, que estudian y que creen en su tierra. Aquí no venimos a improvisar, venimos a construir un proyecto serio, honesto y ciudadano. Este movimiento no se basa en el poder de unos cuantos”.