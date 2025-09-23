Movimiento Ciudadano enciende la fuerza naranja

Ocozocoautla de Espinosa, tierra del Carnaval Zoque Coiteco, fue escenario de un momento histórico para Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas: la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal, encabezada por Pedro Cruz Astudillo, quien liderará a un equipo decidido a transformar la vida pública del municipio.

Durante el evento, Manuel Sobrino Durán, coordinador operativo estatal, resaltó que MC representa la nueva generación política en Chiapas: “Somos la generación que va a cambiar el rostro de nuestro estado. Caminamos juntas y juntos con paso firme para pintar a Chiapas de naranja, construir el México Nuevo y demostrarle a la vieja política que sí es posible recuperar la confianza ciudadana”.

Mujeres y hombres libres

La nueva Comisión Operativa Municipal está conformada por 23 mujeres y hombres libres, ciudadanas y ciudadanos que no vienen de los privilegios de la vieja política, sino de la vida real, con el compromiso de trabajar por las causas de las y los ciudadanos de esta importante región del estado.

En su intervención, Pedro Cruz refrendó su compromiso con la ciudadanía: “Coita, Chiapas y México necesitan personas con chispa, esa chispa que encienda la llama de la confianza que tanta falta nos hace en la política. Hoy es el momento de sumarnos a la Fuerza Naranja y cambiar la jugada para Ocozocoautla de Espinosa”, expresó.

A su vez, Juan Antonio Farrera Velazco, Delegado Estatal de la Fundación México con Valores, subrayó que esta Comisión representa una apuesta por la honestidad y la cercanía con la ciudadanía: “Está integrada por mujeres y hombres que asumen el compromiso de trabajar de manera honesta y decidida por las verdaderas causas ciudadanas”.

Trazan ruta

Con esta toma de protesta, Movimiento Ciudadano Chiapas reafirma su compromiso con la ruta nacional.

Manuel Sobrino recordó que esta es la sexta Comisión Operativa Municipal instalada en lo que va del 2025: “Estamos recorriendo el estado y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que esta nueva generación de mujeres y hombres libres puede construir una política distinta, honesta y ciudadana”, puntualizó.