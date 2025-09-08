Movimiento Ciudadano fortalece presencia en Tuxtla

Movimiento Ciudadano Chiapas marcó un nuevo capítulo en la vida política de la capital chiapaneca con la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por Roberto Valentín Gordillo Padilla.

Manuel Sobrino, coordinador operativo estatal de este partido político, destacó que “Movimiento Ciudadano es la fuerza que crece en Chiapas; hoy comienza un nuevo capítulo para Tuxtla Gutiérrez, uno que se escribe con las y los tuxtlecos”.

Protesta

Ante la presencia de los integrantes de Comisión Operativa Estatal y acompañado de Andrea Negrón, diputada local, y Javier Jaramillo, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Sobrino tomó protesta a la nueva Fuerza Naranja de la capital del estado.

Este nuevo equipo está conformado por 30 mujeres y hombres libres, comprometidos en trabajar por las verdaderas causas ciudadanas de la capital. Son personas que no vienen de la vieja política, sino de la vida real, con la convicción de abrir las puertas a una nueva forma de hacer las cosas en Tuxtla Gutiérrez.

En su mensaje, el recién nombrado coordinador municipal, Roberto Gordillo Padilla, refrendó su compromiso de caminar junto a las y los ciudadanos de Tuxtla, “Nuestro Movimiento debe estar del lado de las y los tuxtlecos que se han sentido traicionados por la vieja política. Hoy la ola naranja ya llegó a Tuxtla, y nadie detiene a la Fuerza Naranja”.

Alternativa para México

Por su parte, Javier Jaramillo subrayó que “hoy la Fuerza Naranja es la única alternativa que tiene México; Tuxtla Gutiérrez recibe a mujeres y hombres con caras nuevas y manos limpias, el rostro de una nueva generación que no le va a fallar a Chiapas”.

Marcela Iturbe, regidora ciudadana de Tuxtla Gutiérrez e integrante de la nueva Comisión Operativa Municipal, mencionó; “esta Comisión es honesta y cercana; aquí no venimos a imponer, venimos a escuchar y a construir junto con la gente”.

El evento también contó con los video mensajes de Ivonne Ortega, diputada federal de Movimiento Ciudadano e Isaac Barrios, tesorero nacional, quienes coincidieron que la Fuerza Naranja de Tuxtla Gutiérrez no está sola, forma parte de un movimiento vivo, en crecimiento y con el respaldo de liderazgos que creen en un México distinto.

Ante más de 200 asistentes, Manuel Sobrino puntualizó con firmeza: “Con orgullo podemos decir que Movimiento Ciudadano en Chiapas está creciendo. Queremos que nuestro movimiento sea una fuerza abierta, incluyente y cercana a todas y todos”.

Con este acto, Movimiento Ciudadano reafirma que en Tuxtla Gutiérrez y en todo Chiapas lo nuevo ya comenzó, y que la Fuerza Naranja es hoy la opción ciudadana que construye esperanza, confianza y un futuro digno para todas y todos.