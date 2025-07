Movimiento Ciudadano, la fuerza naranja en Chiapas

“En Movimiento Ciudadano está prohibido no sumar, no innovar y no informarse”, así lo afirmó con fuerza, Manuel Sobrino Durán, Coordinador Operativo de Movimiento Ciudadano en Chiapas, durante la sesión de la Comisión Estatal Ampliada de Movimiento Ciudadano en el estado, en la que se entregaron los nombramientos a las y los secretarios que integran la Coordinación Operativa Estatal.

Presentan al equipo

Acompañado de Agustín Torres Delgado, Secretario General y de Acuerdos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, así como de Francisco Melo Velázquez, Secretario Técnico del Consejo Nacional, Manuel Sobrino presentó a quienes, con compromiso y visión, integran la Fuerza Naranja de Chiapas.

Entre ellos están Sergio Morales, secretario de Derechos Humanos e Inclusión Social; Andrea Hernández, secretaria de Movimientos Sociales; Diego Marconi Samayoa, secretario de Asuntos Electorales; Xóchil Ordaz, secretaria de Vinculación y Participación Ciudadana; Felipe Villafuerte, tesorero; Félix Rodríguez, secretario de Círculos Ciudadanos; Guillermo Enríquez, secretario de Comunicación Social; Hiber Gordillo, representante Electoral ante el IEPC; Jaime Yeudiel Melgar, enlace de las personas con discapacidad; Rodrigo Maza, secretario de Organización; Vicente Gutiérrez, secretario de Fomento Deportivo; y Carlos Avendaño, secretario general y de Acuerdos.

Los más comprometidos

Con la entrega de estos nombramientos, Movimiento Ciudadano demuestra que no solo es la nueva fuerza política de Chiapas, sino también la más preparada, más incluyente y más comprometida con las causas ciudadanas, puntualizó Sobrino Durán.

Agustín Torres Delgado, señaló, “Este año vamos a ganar Pantelhó, y tenemos que demostrar que este proyecto sigue creciendo, sigue avanzando. Y para lograrlo, tenemos que postular a las mejores mujeres y hombres chiapanecos, que puedan transformar la vida de los propios ciudadanos”

Por su parte, Francisco Melo Velázquez enfatizó, “Queremos que nuestro movimiento no solo sea una fuerza electoral creciente. Queremos que sea una fuerza abierta, sólida, de gente propositiva, que le de cabida a todas las personas que quieran sumarse a construir el México Nuevo. Y el México Nuevo se construye desde el sur, con Chiapas.”

Ante liderazgos naranjas en la entidad, Manuel Sobrino destacó la importancia del trabajo en equipo como la clave de los logros obtenidos en las elecciones de 2024, “Hoy podemos decir con orgullo que Chiapas tiene rumbo, tiene proyecto y tiene Movimiento, hoy tenemos una diputación local, dos alcaldías, Reforma y Unión Juárez, dos sindicaturas y 17 regidurías”, señaló.

“Esta renovación es el reflejo del momento histórico que vive Movimiento Ciudadano en el estado, con resultados que demuestran que cuando se trabaja con causa y con honestidad, la ciudadanía responde”, finalizó Manuel Sobrino.